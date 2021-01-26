Третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній Рада ЄС запровадила 17 грудня 2020.

Україна не приєдналася до третього пакету санкцій Європейського Союзу проти Білорусі, запроваджених проти 29 осіб і 7 компаній у грудні минулого року.

Про це свідчить декларація віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, розміщена на сайті Європейської ради.

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Зокрема, нагадується, що 17 грудня Євросоюз ухвалив рішення про нові санкції, запроваджені проти високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії та залякування мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів та інших осіб. Також обмежувальні заходи спрямовані проти економічних суб'єктів, впливових бізнесменів і компаній, які отримують зиск від підтримки режиму Олександра Лукашенка.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС" - йдеться в декларації.

Відтак, ці країни забезпечать, аби їхня національна політика була узгоджена з відповідним рішенням про розширення санкцій.

Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги й вітає приєднання цих країн.

З цього повідомлення випливає, що Україна не долучилася до третього пакету санкцій проти Білорусі.

Санкції проти Білорусі: що відомо

Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції. Вони включають фізичних осіб, проти яких санкції запроваджувалися у попередні роки.

Під санкції потрапили Анатолій Сівак, Іван Ейсмонт, Володимир Каранік, Наталія Кочанова, Павло Легкий, Ігор Луцький, Андрій Швед, Геннадій Богдан, Ігор Бурмістров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитро Курян, Олександр Турчин, Дмитро Шумілін, Віталій Стасюкевич, Сергій Каліннік, Вадим Прігара, Віктор Станіславчик, Олександр Петраш, Андрій Лагунович, Олена Литвіна, Вікторія Шабуня, Олена Живіца, Наталія Дєдкова, Марина Федорова, Юлія Густир, Олена Некрасова, Олександр Шакутін і Микола Воробей.

Також обмежувальні заходи запроваджено проти низки білоруських компаній: "ЗАТ “Белтехекспорт", "Дана Холдінгз/Дана Астра", "Державна установа "Головне господарське управління" Управління справами президента Республіки Білорусь", "ТОВ “Синезіс”", "ВАТ “АГАТ-електромеханічний завод”", "ВАТ “140 ремонтний завод”", а також "DFN “МЗКТ” - Мінський завод колісних тягачів".

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Автор: Віталій Саєнко