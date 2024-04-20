Крім того, законопроект передбачає обов'язкові санкції проти ХАМАСу.

У Палаті представників США відбулося голосування за чотири законопроекти спікера, один із яких – №8038 – передбачав конфіскацію активів РФ та їх передачу Україні. У ньому ж містилися пункти про посилення санкцій проти Ірану.

Як пояснював телеканал CNN, голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майкл МакКол назвав це "найбільш повними санкціями проти Ірану, прийнятими Конгресом за останні роки". Відомо, що четвертий законопроект накладе санкції на порти та нафтопереробні заводи, які приймають і переробляють іранську нафту.

Також обмеження стосуватимуться всіх, хто бере участь у діяльності, на яку поширюється ракетне ембарго ООН проти Ірану, яке втратило чинність минулого року, або постачанні чи продажі іранських ракет і безпілотників. Це також додатково обмежить експорт товарів і технологій американського походження до Ірану.

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"Крім того, законопроект передбачає обов'язкові санкції проти ХАМАС, Палестинського ісламського джихаду та інших палестинських терористичних груп", – йдеться у матеріалі.

Голосування у Палаті представників США: це варто знати

У суботу, 20 квітня, Палата представників США голосувала одразу за кілька важливих законопроектів. Зокрема, за допомогу Україні, Тайваню, а також Ізраїлю.

Так, більшістю голосів було схвалено запропонований спікером Палати представників Майком Джонсоном законопроект про витрати на військову та фінансову допомогу Україні. Він передбачає витрати американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів. Ці кошти розподілять за кількома напрямками.

Після успішного голосування у Палаті представників, законопроект про допомогу Україні має розглянути Сенат. Демократи, які мають у Сенаті більшість, пообіцяли розглянути цей документ якнайшвидше. Після цього етапу законопроект – в разі його схвалення – буде переданий на підпис президенту США Джо Байдену.

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