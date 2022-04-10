Призначення нового командувача Кремлем не матиме суттєвих результатів у війні проти України.

Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України, тому призначення нового командувача Кремлем не матиме суттєвих результатів.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CNN.

"Ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні. Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Неважливо, якого генерала намагається призначити президент Путін", - сказав Салліван.

Як повідомляв УНІАН, Салліван вже попередив, що США очікують, що новий головнокомандувач генерал Олександр Дворніков буде здійснювати нові жорстокі атаки на мирних жителів України.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає жорстокість по відношенню до цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого того ж на цьому театрі військових дій", - сказав Салліван.

Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-річний генерал армії Олександр Дворніков, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником".

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