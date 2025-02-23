Також Британія планує щорічно надавати Києву 3 млрд фунтів стерлінгів.

Британія напередодні третьої річниці війни Росії в Україні оголосить про новий пакет санкцій проти РФ, який стане найбільшим з початку російського вторгнення. Як пише DW, про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, підкресливши, що "зараз саме час закрутити гайки щодо Росії".

"Завтра я планую оголосити про найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни - підриваючи їхню військову машину і скорочуючи доходи, які підживлюють пожежі руйнувань в Україні", - додав він.

Крім санкцій проти Росії, заява Леммі також включала обіцянку щорічно надавати Києву 3 млрд фунтів стерлінгів (3,78 млрд доларів США) і "готовність і бажання надати британські війська у складі миротворчих сил у разі потреби".

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"Це критичний момент в історії України, Великої Британії та всієї Європи... Зараз настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України", - сказав Леммі.

Він також зазначив, що Британія працюватиме з партнерами зі США та Європи, щоб досягти стійкого і справедливого миру, але при цьому підкреслив важливість того, що "без України нічого не може бути".

Британія і Франція планують розміщення миротворців в Україні

Як писало WSJ, план передбачає розміщення до 30 тисяч європейських миротворців, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню.

При цьому новий європейський план не передбачає розгортання власних сил США в Україні, але вимагатиме військового потенціалу США для захисту європейських військ у разі, якщо вони опиняться в небезпеці, і утримання Росії від порушення будь-якого припинення вогню.

Очікується, що прем'єр Британії Кір Стармер обговорить план із Дональдом Трампом у четвер, але поки навряд чи звернеться з конкретним проханням про американську допомогу.

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