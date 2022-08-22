Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Заборонити в'їзд всім росіянам – не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", – заявив Жозеп Боррель на конференції в Іспанії.

За словами Борреля, ЄС не має відкривати свої двері для олігархів, але "є багато росіян, які хочуть втекти з країни, тому що вони не хочуть жити в такій ситуації".

Боррель зазначив, що деякі країни вже вжили низку заходів щодо заборони на видачу віз, а деякі інші країни ЄС не збираються підтримувати таку заборону.

Обговорення заборони на видачу віз для російських туристів заплановане на зустрічі міністрів закордонних справ блоку в Празі в кінці місяця.

Заборона віз для громадян Росії: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи за 5 місяців.

19 серпня 2022 року міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проте проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Крім німецького канцлера проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу виступили також в Греції та на Кіпрі, в Португалія, Швеція. Проте в парламенті Чехії підтримали "візовий бан" ЄС для громадян Російської Федерації.

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