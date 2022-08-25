Глави МЗС України і Італії скоординували дії щодо неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу 31 серпня у Празі, на якій обговорюватиметься можливість заборони видачі віз росіянам.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляє, що серед країн-членів Європейського Союзу спостерігаються різні думки з приводу можливої заборони видачі віз російським громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ді Майо сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зокрема, у Ді Майо запитали, яка позиція Італії з приводу можливості заборони видачі туристичних віз росіянам, бо це питання обговорюватимуть на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ Євросоюзу 31 серпня.

"Що стосується засідання Ради міністрів наприкінці місяця, ми зробимо все можливе для того, щоби досягти цієї цілі. Що стосується віз, звичайно, в Європейському Союзі є також різні думки, але, як ми вже показали, можна знайти загальні (підходи - УНІАН)", - сказав Ді Майо (цитата перекладена перекладачем МЗС на прес-конференції з італійської на українську).

Як сказав Кулеба, сьогодні було скоординовано дії щодо неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу 31 серпня у Празі.

"Там ми будемо обговорювати санкційний тиск на Росію і загальну європейську політику підтримки України у військовій і фінансовій сфері", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" у порівнянні із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і G7 припинити видавати візи росіянам.

Очільник МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський "абсолютно правильно на цьому наполягає".

"Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - вважає Кулеба.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що обговорення стосовно заборони видачі віз росіянам для відвідування країн-членів Євросоюзу щойно розпочалися, але наразі ще зарано говорити про те, яким може бути кінцеве рішення з цього питання.

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