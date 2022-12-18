Влада країни нагадала, що візові обмеження ввели ще в травні.

Громадяни Російської Федерації не можуть отримати візу в Норвегію. Влада країни побоюється, що росіяни не захочуть повертатися додому.

За даними видання Barents Observer, за кілька місяців не змогли організувати жодної поїздки для росіян, яких запрошували на заходи.

Перша проблема полягає в отриманні документа. Річ у тім, що неможливо отримати слот у візовому центрі.

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"Навіть якщо людина якимось чином пройшла цей етап, в результаті вона все одно отримає відмову", - розповіла представниця арт-простору Terminal B.

При цьому наголошується, що росіянам відмовляють, тому що в Норвегії побоюються, що вони не захочуть повертатися в Росію. Повідомляється, що у вересні у візах відмовили учасникам російсько-норвезького проекту допомоги онкохворим. Волонтерам та пацієнтам заявили, що у них "недостатньо зв'язків для повернення" в РФ.

Позиція Норвегії щодо війни в Україні - що відомо

У Норвегії не дуже шанують россяін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, 14 жовтня затримали росіянина, що запускав безпілотні літальні апарати. 16 жовтня в Норвегії затримали ще одного громадянина РФ, який запускав дрон біля аеропорту.

17 жовтня стало відомо про арешт чотирьох росіян, які фотографували стратегічні об'єкти, що заборонено місцевими законами. Вони запевняли, що прибули в країну як туристи. А 25 жовтня в районі Нордланд спіймали ще двох росіян, які займалися незаконною зйомкою військових об'єктів.

Водночас Осло допомагає Києву боротися з російськими окупантами. У листопаді Норвегія передала ЗСУ артилерійську установку і комплекти зимового одягу, а також бере участь у ініціативи "Генератори надії".

Крім того, норвезький уряд передав 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових.

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