Російські нафтові компанії використовують Tether, біткоїн та ефір.

Росія використовує криптовалюти в торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції, пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, деякі російські нафтові компанії використовують біткоїни, ефір і стейблкоїни, такі як Tether, для спрощення конвертації китайських юанів та індійських рупій у російські рублі. Зазначається, що криптовалюти становлять порівняно невелику частку загальної торгівлі нафтою в Росії, проте вона стабільно збільшується.

Як це працює

Джерела навели як приклад ситуацію, коли китайський покупець російської нафти платить торговельній компанії, що виступає як посередник, у юанях на офшорний рахунок. Посередник конвертує ці гроші в криптовалюту і переказує їх на інший рахунок, а звідти їх відправляють на третій рахунок у Росії і конвертують у рублі.

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"За словами одного з джерел, знайомого з діяльністю російського нафтотрейдера, криптовалютні транзакції обчислюються десятками мільйонів доларів на місяць при продажах у Китай", - пише видання.

При цьому, за словами аналітиків, основна частина нафтових угод у Росії, як і раніше, здійснюється в традиційних валютах, водночас використовуються й інші обхідні шляхи, наприклад, дирхам ОАЕ.

За словами одного з чотирьох джерел, криптовалюти, найімовірніше, продовжать використовуватися в торгівлі російською нафтою, навіть якщо санкції буде знято і долар знову можна буде використовувати. Це зручний інструмент, який допомагає швидше проводити операції, додали вони.

Російська нафта і санкції

Імпорт російської нафти в Індію відновився в березні після тримісячного спаду, оскільки вантажі доправляли суднами, що не перебувають під санкціями. Також китайські покупці повертаються на ринок російської нафти завдяки зниженню цін.

Водночас ЗМІ повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа посилює санкції проти Росії. За словами джерел, США накладають додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США.

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