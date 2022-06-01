Окрім того, агресор завдав ракетного авіаційного удару з літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області.

Противник проводить інженерне обладнання позицій у Брянській області на відстані 3 км від держкордону України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з'єднань та військових частин.

У Генштабі також повідомляють, що агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження в районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

Раніше в Генштабі повідомляли, що на Волинському та Поліському напрямках збільшилась кількість заходів бойової підготовки білоруських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: