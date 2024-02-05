Санкції торкнуться тільки 250 осіб або суб'єктів, говорить він.

Новий пакет європейських санкцій проти Російської Федерації буде найслабшим за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, посилаючись на своїх співрозмовників. За його словами, наступний пакет санкцій ЄС буде складатися тільки з заборони на видачу віз/заморожування активів приблизно 250 осіб/суб'єктів.

"До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і неамбіціозний пакет на сьогоднішній день", - зазначив журналіст у мікроблозі X (раніше Twitter).

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в грудні був затверджений 12-й пакет європейських санкцій, який передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт, покупку або передачу діамантів з Росії.

ЗМІ писали, що в наступному пакеті може бути введено ембарго щодо російських алюмінієвих виробів, це має чинити тиск на російську енергетику.

Також повідомлялося, що Європейський Союз хоче затвердити нові санкції ще до другої річниці повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну.

Нагадаємо, що 29 січня Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій проти РФ до 31 липня цього року.

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