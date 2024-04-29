За версією пропагандистів, дітей навчили вбивати окупантів у бронежилетах.

На російському телебаченні видали нову дичину про 10-річних дітей у Маріуполі. Роспропаганда заявила, що українські діти нібито ходили окупованим містом і вбивали ножами російських окупантів.

Фрагмент цієї програми опублікував український журналіст Денис Казанський. Пропагандистка на відео переконує, що 10-річний українські діти нібито встромляли ножі "рівно в печінку під бронежилети".

"По Маріуполю ходили 10-річні діти. І вони знали, де нашим бійцям під бронежилет проткнути ножем. Ці діти ходили по Маріуполю вже готовими зустрічати наших (окупантів - УНІАН), і втикати ножі рівно в печінку під бронежилет. І що робити? "Ой дитинка"? На війні як на війні", - заявила пропагандистка.

Казанський зазначив, що росіяни придумали цю нісенітницю, щоб виправдати вбивства дітей російськими військовими.

"Нагадую, що дна для російських пропагандистів не існує, і вони готові виправдати будь-що. Включно з знищенням 10 літніх дітей, бо "вони теж убивці", - прокоментував журналіст.

Натомість група "OSINT Бджоли" з'ясувала, що жінку на відео звуть Катерина Шугаєва. Вона є стримеркою та телеведучою. Влітку 2023 пройшла курси бойової підготовки на полігоні "університету спецназу" в Чечні. У грудні 2023 увійшла до складу команди підтримки Путіна на президентських виборах.

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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