Вперше Євросоюз продовжив санкції проти Росії не на 6 місяців

Понад 10 років лідери ЄС регулярно продовжували антиросійські санкції кожні півроку.

Вперше лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти Росії за війну проти України відразу на 12 місяців.

Як пише Reuters, рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.

Як додало видання "Українська правда", рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського і продовжилося після його від’їзду.

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Переговори європейських лідерів тривали близько трьох з половиною годин і завершилися незадовго до півночі за київським часом.

"Обговорення щодо України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти РФ на 12 місяців", – прокоментувала журналістам речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Видання наголосило, що рішення про продовження санкцій на цілий рік стало безпрецедентним для Євросоюзу, оскільки останні 10 років, у тому числі з початку повномасштабного вторгнення, країни ЄС мали продовжувати санкції раз на півроку, що давало таким членам, як Угорщина, можливість торгуватися з цього приводу.

Антиросійські санкції ЄС: історія питання

Євросоюз почав вводити санкції проти РФ у березні 2014 року за анексію Криму. Але тоді вони були вибірковими й не відрізнялися особливою жорсткістю. Ситуація змінилася у 2022 році, коли РФ вторглася в Україну. Після цього влада ЄС запровадила безпрецедентний режим санкцій.

Наразі Євросоюз запровадив проти Росії 20 основних пакетів економічних та індивідуальних санкцій, а також кілька додаткових і міні-пакетів обмежень.

На початку червня стало відомо, що влада ЄС поспішає узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Новий санкційний пакет може бути спрямований проти нафтових доходів РФ, її банків та "тіньового флоту"

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