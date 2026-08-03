Ракета 'Фламінго' отримала новий двигун замість українського: де його створили

За словами фахівців, вітчизняний двигун АІ-25 довгий час залишався головним "вузьким місцем" у виробництві крилатих ракет FP-5.

Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" виробництва Fire Point почали оснащувати новими двигунами. Про це з посиланням на висновки російських аналітиків повідомляє Defense Express.

Якщо раніше "Фламінго" комплектувалися українськими турбореактивними АІ-25ТЛ, то тепер принаймні на частині ракет встановлюють британські двигуни.

Як зазначають у Defense Express, доставка бойової частини вагою одну тонну на дальність понад 3000 км (для порівняння: Tomahawk має бойову частину масою 450 кг і дальність понад 1600 км) потребує застосування повноцінного турбореактивного двигуна.

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Саме тому у відомій версії FP-5 "Фламінго" використовувався АІ-25ТЛ із тягою 16,9 кН та масою 350 кг, який є штатною силовою установкою навчально-тренувального літака L-39.

Ще рік тому портал прогнозував, що двигун АІ-25ТЛ стане "вузьким місцем" серійного виробництва ракети "Фламінго". На думку фахівців, саме тому у FP-5 "Фламінго" двигун розташований над фюзеляжем, а не інтегрований у його конструкцію. "Завдяки чому його можливо замінювати без значних конструкційних змін самої ракети", – вважають у Defense Express.

На Заході існує ціла низка безфорсажних турбореактивних двигунів із тягою приблизно 17 кН і масою 300–400 кг.

Вони мають зіставні, а в більшості випадків навіть менші габарити, ніж АІ-25ТЛ. Самі росіяни або поки що не змогли ідентифікувати британський двигун, або (і це виглядає значно ймовірніше) інформація про нього ще не набула широкого поширення.

Залишаючи осторонь питання, який саме британський двигун нині використовується у FP-5, українські експерти звернули увагу на американський Honeywell TFE731-2/3/4/5.

"Залежно від версії він має тягу 15,6-19,1 кН при масі 337-386 кг. Також він приблизно на цілий метр коротший та на 15 см вужчий, що на 30% та 17% менше ніж в АІ-25ТЛ", – зазначають фахівці військово-аналітичного порталу.

Двигуни сімейства Honeywell TFE731 широко застосовуються на бізнес-джетах, а їх загальний випуск уже перевищив 9 тисяч одиниць. Це свідчить про те, що забезпечення такими силовими установками у промислових масштабах є цілком реалістичним завданням.

Ключовою перевагою цього двигуна, як і більшості західних зразків, є значно краща паливна економічність.

У версії TFE731-3, яка має найближчу до АІ-25ТЛ тягу, економія пального може сягати до 15% за схожих умов польоту. За інших рівних умов це дає підстави очікувати аналогічного приросту дальності. Відтак, якщо заявлена дальність FP-5 "Фламінго" становить понад 3000 км, використання такого двигуна потенційно може збільшити її ще приблизно на 450 км.

FP-5 "Фламінго" – інші новини

Раніше УНІАН писав, що відома французька аерокосмічна та оборонна компанія Safran розробила й постачає систему наведення для української крилатої ракети FP-5 "Фламінго".

Фахівці вважають, що інтеграція сучасного комплексу наведення від одного з провідних виробників озброєння є важливим кроком для розвитку українських далекобійних спроможностей. Така система дозволяє підвищити точність ураження цілей і загальну ефективність застосування ракет.

Окрім підвищення характеристик FP-8 (або FP-5), важливим завданням для України є збільшення виробництва ракет. У цьому питанні також є певні успіхи. Повідомлялося, що компанія Fire Point вже виробляє щомісяця близько 100 ракет "Фламінго", а також тисячі ударних БпЛА.

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