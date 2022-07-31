Єльські дослідники також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо економіки Росії, які базуються на російських даних.

Європейські і американські санкції завдали катастрофічного впливу на російську економіку.

Про це свідчить дослідження, проведене професором Єльського університету Джеффрі Сонненфельдом разом з командою дослідників на основі вивчення статистики РФ, даних торговельних партнерів Росії, даних про перевезення та інших джерел, передає Голос Америки.

Дослідники дійшли висновку, що у Кремля закінчуються гроші, Росія втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

Більше 1000 компаній вийшли, або оголосили про вихід з Росії з лютого, свідчать дані аналітиків, зібрані на основі повідомлень компаній. Це ставить під удар 40% російскої економіки. Інвестиції цих компаній складали більше $600 млрд, а кількість робочих місць, які вони створили перевищує 5 млн, зауважили економісти.

Дослідники вказали, що торгівля енергоресурсами з Росією значно більш важлива для неї, ніж для світу. Практично 60% надходжень російського бюджету залежать від продажу енергоресурсів. Поставки російського газу до Європи впали до рекордно низьких значень за п'ять місяців, а можливість збільшення поставок на схід, як це декларує Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.

У Кремля закінчуються гроші, роблять висновок дослідники. Росія вирачає валютні резерви, до яких має доступ, надзвичайними темпами. З близько $600 млрд золотовалютних резервів країни, майже $300 млрд заблоковано за кордоном. З часу повномасштабної агресії, резерви зменшились на $75 млрд. Дослідники вказали на заяву російського міністра фінансів Антона Сілуанова, який запропонував витратити третину російського резервного фонду, Національного фонду добробуту, на покриття дефіциту бюджету.

Імпортозаміщення не працює, зазначили аналітики, вказавши, що Росії довелось значно скоротити випуск автомобілів і скасувати низку вимог з безпеки. Росія втрачає доступ до запчастин та високотехнологічних товарів, що обмежує можливість ремонтувати та підтримувати літаки та устаткування, виробляти танки та інші товари.

Різко, більш ніж на 20%, за період з початку агресії, впала роздрібна торгівля і споживання, в порівнянні до цього ж періоду 2021 року, підкреслили науковці, посилаючись на дані "Сбєрбанку" а також інтернет-продаж Yahoo.

Одним із індикаторів того, що росіяни виводять кошти за кордон, за оцінками аналітиків, стало зростання попиту на нерхумість на Близькому Сході. Агенти з нерухомості в Дубаї повідомили, що їхні надходження від продажу росіянам зібльшились вдвічі, а у декого і втричі.

Єльські дослідники також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо Росії, які базуються на російських даних. Адже, йдеться в дослідженні, статистичні дані, які періодично публікує РФ - все більш фрагментовані, неповні і включають здебільшого лише позитивні дані, в той час як негативні замовчуються.

Цього тижня МВФ представив дані щодо російської економіки, де зменшив оцінки її цьогорічного падіння до 6%.

Сонненфельд розкритикував фонд за використання російських офіційних даних і вказав, що МВФ "транслює російську пропаганду". У відповіді для ЗМІ, МВФ заявив, що Фонд "не вважає, що на Росію повністю не вплинули санкції", але відзначає "незвично рівень непевності щодо прогнозу".

Як повідомляв УНІАН, 30 липня верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відкинув критику на адресу енергетичної політики ЄС. Він заявив, що країни ЄС з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну скоротили закупівлю російського газу наполовину.

Вас також можуть зацікавити новини: