Санкції запроваджено за підтримку шкідливої діяльності Кремля за кордоном, зокрема проти України, та втручання у вибори.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти двох громадян Росії та чотирьох російських організацій.

Як повідомила пресслужба Мінфіну США, до санкційних списків потрапили фізичні та юридичні особи, які відігравали різні ролі у спробах Росії "маніпулювати та дестабілізувати США, їх союзників і партнерів, зокрема Україну".

Це організації:

"Антиглобалістський рух Росії";

Центр підтримки і розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія";

ТОВ "Іонов Трансконтинентал";

інформаційне агентство "СТОП-імперіалізм".

А також їхні керівники - Олександр Іонов та Наталія Бурлінова.

Запроваджені санкції передбачають блокування усіх активи зазначених осіб, які знаходяться у США або у володінні, або під контролем осіб США.

Також блокується діяльність організацій, у яких підсанкційні особи мають (прямо чи опосередковано) частку 50 та більше відсотків.

Крім того, заборонено здійснення фізичними чи юридичними особами США будь-яких транзакцій щодо активів цих підсанкційних осіб. Особи, що беруть участь у таких транзакціях, ризикують також потрапити під санкції.

Що відомо про Олександра Іонова і Наталію Бурлінову?

У Мінфіні зазначили, що принаймні із середини 2018 року Олександр Іонов є співробітником ФСБ. Він "використовує свої посади та різні компанії для поширення кремлівської програми дезінформації та згубного впливу".

"Принаймені з літа 2020 року Іонов співпрацював та координував свої дії з ФСБ для виявлення соціально-політичних розбіжностей усередині США. Він надавав підтримку, зазвичай у вигляді грошових пожертвувань, організаціям, які, на його та російським розвідувальних служб думку, могли викликати соціально-політичні заворушення у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Іонов брав участь у дезінформаційній кампанії Кремля Lakhta, яку курує "кухар Путін" Євген Пригожин. У рамках проекту Lakhta з бюджетом у десятки мільйонів доларів фінансувалися, зокрема, ферми інтернет-тролів, яких було здіясно для втручання у вибори в США.

Крім того, за вказівкою ФСБ та на підтримку Кремля, Іонов організував кампанію зі збору коштів на допомогу Марії Бутіної, яка отримала світову відомість після арешту у Вашингтоні у липні 2018 року за звинуваченням у зв'язках з російською розвідкою та роботі іноземним агентом у США без реєстрації.

Також Іонов є президентом та засновником "Антиглобалістського руху Росії". Це англомовний сайт, що претендує на звання суспільно-політичного руху "проти певних аспектів процесу глобалізації".

"АГРР" підтримує зв'язки із сепаратистами та групами, які виступають проти істеблішменту, у США та за кордоном, проводячи конференції та акції протесту у США проти політики США. "АГРР" отримав фінансування від Російського національного благодійного фонду, трасту, створеного президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, який збирає гроші від російських державних компаній та олігархів", - зазначили у Мінфіні.

Іонов також є президентом, засновником та 100-відсотковим акціонером компанії ТОВ "Іонов Трансконтиненталь" з присутністю в Ірані, Венесуелі та Лівані.

Крім цього, він є власником домену сайту "СТОП-Імперіалізм", нібито "глобального інформаційного агентства", що виступає "інформаційним партнером" іонівського "Антиглобалістського руху Росії". За інформацією влади США, Іонов використовує "СТОП-Імперіалізм" як засіб поширення дезінформації.

Своєю чергою Наталія Бурлінова є засновницею та президенткою "Центру підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія". Центр позиціюється як незалежна місія, в рамках якої відбувається щорічний форум про проблеми у взаєминах Росії та США.

За інформацією Мінфіну США, діяльність фінансується російським урядом та російськими спецслужбами, хоч Бурлінова й намагається приховати свої відносини з владою.

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