Сорок українських військових пройдуть курс з управління згаданими артилерійськими установками.

Франція відправить Україні важке озброєння — самохідні артилерійські установки CAESAR власного виробництва. Їх використанню навчать сорок українських військових.

Відповідну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю порталу Oueste France.

"Ми дуже скоординовані. Позавчора я розмовляв на цю тему з канцлером Шольцем. Ми поставляємо значне обладнання, від Milan до CAESAR, включаючи кілька видів озброєння. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди є червона межа, яка полягає в тому, щоб не вступати у війну", — заявив Макрон.

Як передає Oueste France, 12 одиниць САУ CAESAR будуть вилучені з армійського флоту і передані Україні. Франція також навчить сорок українських військових використанню артилерійських установок. А джерела видання в урядових колах повідомили, що передача озброєння Україні йде "повним ходом", і нові потужності з'являться на полі бою "на початку травня".

Нагадаємо, західні партнери активно постачають нашій країні озброєння, яке вона просила надати. Вчора, 21 квітня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть сотні гаубиць і спеціальні безпілотники Phoenix Ghost, які розроблені з урахуванням українських вимог. Нідерланди теж оголосили про постачання важкого озброєння Україні. Список включає бронетехніку та інше обладнання.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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