Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Бійці на передовій уже застосовують французькі самохідні гаубиці Caesar.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він нагадав, що Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

За словами Залужного, ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними.

Також установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль та має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину і високу кучність стрільби.

САУ можуть використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

"Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години. Щиро вдячний партнерам за надану допомогу! Вона слугує наближенню нашої перемоги", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у Пентагоні пояснили, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні Міг-29.

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