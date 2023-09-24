Під час виступу в ООН голова МЗС Саудівської Аравії заявив, що Королівство надає підтримку міжнародним зусиллям, спрямовану на встановлення миру.

Саудівська Аравія готова продовжувати докладати посередницьких зусиль задля досягнення мирного врегулювання російської агресії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Укрінформ.

"Щодо російсько-української кризи, то Королівство в чергове закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності в усьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - сказав він.

Відео дня

Фархан Аль Сауд вказав на те, що керівництво Саудівської Аравії надає підтримку міжнародним зусиллям, спрямовану на встановлення миру. Зокрема, Королівство надало "свої добрі послуги" з метою звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміті Ліги арабських держав, котрий пройшов у Джидді.

"Крім того, на початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - сказав принц Файсал бін Фархан Аль Сауд.

Саміт в Джидді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Джидді (Саудівська Аравія), відбулася зустріч дипломатів провідних країн світу. Вона була присвячена ключовим принципам відновлення сталого й справедливого миру для України.

Зокрема, у саміті взяли участь представники понад 40 країн, у тому числі Китай. Пекін брав активну участь у саміті і, за даними джерел німецького видання Spiegel, відправив "позитивний" сигнал про проведення подібних зустрічей в майбутньому.

На полях зустрічі представники України проводили також двосторонні перемовини із партнерами. В Офісі президента оцінили консультації як "дуже продуктивні".

Восени пройде саміт на рівні лідерів держав щодо реалізації запропонованої Україною Формули миру.

Вас також можуть зацікавити новини: