Продовольчий індекс ФАО у світі знижується 7 місяців поспіль.

Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік відзначив, що зерно з України врятувало від крайньої бідності 100 млн людей

Про це повідомляє прес-служба генсека ООН.

Відновлення експорту продовольства з України значно вплинуло на зниження цін на пшеницю та інші продукти.

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"Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано врятувало близько 100 млн людей від крайньої бідності", - наголосили в ООН.

В організації закликали відновити Чорноморську зернову ініціативу.

"Початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі", - вказується у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Зернова угода

Після повномасштабного вторгнення, яке почалось 24 лютого, Російська Федерація заблокувала українські порти. Це призвело до зупинення експорту. Світова спільнота боялась, що це може викликати голод у бідних країнах.

22 липня в Стамбулі ООН Україна, Туреччина та ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з продовольством вийшло з одеського порту 1 серпня.

28 вересня президент Володимир Зеленський попередив, що РФ хоче зірвати домовленості про експорт агропродукції.

14 жовтня стало відомо, що Росія може відмовитися від продовження угоди про зерновий коридор вже наступного місяця, якщо її вимоги до ООН не будуть розглянуті.

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