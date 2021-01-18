Журналіст Ігор Яковенко прокоментував арешт Навального в РФ на 30 діб.

Заарештований російський політик Олексій Навальний не вийде на волю до тих пір, поки президент РФ Володимир Путін залишається при владі.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко, коментуючи арешт Навального в РФ на 30 діб.

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"Вся ця історія проста: спроба залякати Навального не вдалася, він розумів, що ймовірність того, що він доїде додому після того, як вийде з літака, дорівнює нулю. І всі розуміли, що він летить до в'язниці, з якої він вийде тільки після того, як Путін піде з Кремля. Вирок йому буде довічним, не по завершенню його життя, а після завершення існування Путіна в Кремлі", - сказав він.

Коментуючи затримання прихильників Навального в московському аеропорту "Внуково", журналіст зазначив: "Я був присутній у "Внуково", коли затримали понад 70 осіб, причому без будь-яких підстав, люди просто вийшли зустрічати іншу людину... Тепер робиться спроба залякати прихильників Навального, поки це не виходить. Кремль дуже боїться і намагається змагатися з людьми на полі страху".

Яковенко також оцінив масштаби можливих протестів проти арешту Навального: "Щодо розмаху, Білорусь це чи Росія 2011-2012 років, передбачити складно. На сьогодні очевидно, що будуть масові акції. У Білорусі все сталося раптово, в Росії теж все трапляється раптово, я маю на увазі реакцію суспільства, а не посадку Навального".

За його словами, Навальний як політик створює нову реальність.

"Він намагається розхитати Росію, що завмерла, поки виходить не дуже, але іншого виходу, крім як довбати кувалдою цей режим, немає. Сам по собі процес гниття може тривати дуже довго, єдина можливість - довбати режим. Перспектива в Навального є", - зазначив російський журналіст.

Повернення Навального у Росію

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак мав приземлитися в аеропорту «Внуково», але був перенаправлений до «Шереметьєво».

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримано за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня Навального заарештували на 30 діб.

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Автор: Андрій Василюк