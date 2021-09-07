У країні встановили близько 250 блокпостів, щоби впіймати небезпечних утікачів.

Шестеро палестинців втекти з в’язниці Ізраїлю через саморобний тунель. Наразі силовики їх розшукують, встановивши у країні близько 350 блокпостів.

Про це пише The Jerusalem post.

За попередніми даними, двом утікачам вдалося перебратися до Йорданії, а двоє з чотирьох ув’язнених переховуються в ізраїльському місті Мадждал-Шамс на сирійському кордоні.

Як з’ясували, шестеро в’язнів, які перебували в одній камері, протягом року рили підземний тунель іржавою ложкою під підлогою у ванній.

П’ять утікачів входили до воєнізованого угруповання Ісламський джихад у Палестині, яке США і ЄС вважають терористичним. Шостий втікач — Закарія Збейді, колишній польовий командир Бригад мучеників аль-Акси, воєнізованого крила ФАТХ, відповідальний за вбивства ізраїльтян і теракти.

Четверо чоловіків були засуджені до довічного ув’язнення за організацію смертельних терактів проти ізраїльтян. Один утримувався під вартою без вироку, згідно з постановою про адміністративне затримання, а суд над Збейді ще не завершився.

Нині встановили, що наглядач, котрий перебував на сторожовій вежі, у день втечі палестинців заснув на блокпості. Утікачів у полі помітив місцевий фермер, який і повідомив поліцію.

Припускають, що засуджені ще якийсь час переховувалися у машині неподалік, після того переодягнулися й озброїлися.

Війська посилили свою присутність на прикордонних переходах і переходах у стиковій зоні.

Правоохоронці не виключають, що палестинці можуть спробувати зробити теракт під час святкування Рош га-Шана, зокрема викрадення ізраїльтян в обмін на звільнення інших в’язнів.

У поліції вже заявили, що це один з найгірших таких інцидентів, які коли-небудь відбувалися в країні. Копи розслідують можливу причетність до втечі охоронців тюрми.

Єврейський Новий рік – Рош га-Шана – вважається одним з найважливіших єврейських свят. З цього дня починається 10 молитов і розкаяння, що завершуються Йом-Кіппуром.

Конфлікт між палестинцями та ізраїльтянами триває десятки років. Напруженість між двома народами зросла, коли міжнародна спільнота дала Британії завдання створити в Палестині "національний дім" для євреїв. Для євреїв це був дім їхніх предків, але палестинські араби також претендували на землю і виступали проти такого кроку.

У 1947 році Палестину за рішенням ООН розділили на єврейську та арабську держави. Наступного року єврейські лідери проголосили про створення Ізраїлю. Через супротив палестинців у країні почалась війна з участю військ сусідніх арабських держав.

Сотні тисяч палестинців утекли або були виселені з домів (Аль-Накба), а Єрусалим був розділений між ізраїльськими силами на Заході й Йорданією на Сході.

У 1967-му Ізраїль окупував Східний Єрусалим і Західний берег, а також Сектор Газа і Єгипетський півострів Синай. Ізраїль претендує на весь Єрусалим, тоді як палестинці – на Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.

Автор: Яна Ставська