Сили оборони завдали авіаударів по чотирьох місцях зберігання зброї ХАМАС.

Сили оборони Ізраїлю завдали ракетних ударів по об'єктах зберігання зброї ХАМАС у Секторі Гази після того, як на кордоні під час масових заворушень важко поранили їхнього 21-річного прикордонника.

Як повідомляє Times of Israel, військові завдали авіаударів по чотирьох місцях зберігання зброї.

Відомо, що передував цьому напад на прикордонника під час сутичок на демонстрації, організованій терористичною групою ХАМАС та іншими угрупованнями.

На кордоні Сектора Газа з Ізраїлем група палестинців намагалися перелізти через бетонний паркан. Один з них підбіг до віконця в бетонній стіні та кілька разів вистрілив, поранивши військового. Крім того, його били трубою й закидали камінням, намагаючись вибити з рук зброю, але солдат чинив опір.

תושבים בשדרות טוענים שנפלו בעיר קליעים מירי נ"מ של ארגוני הטרור ברצועה. כוח משטרה במקום. נער כבן 16 נפצע קלות בריצה למרחב מוגן@Itsik_zuaretspic.twitter.com/yfbHK2UXzV — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2021

Читайте такожІзраїль та ХАМАС домовилися про припинення обстрілівВ результаті нападу прикордонник отримав важке поранення в голову. Його доставили в критичному стані в медичний центр в Беер-Шеві. На цей час його стан залишається вкрай важким.

За інформацією The Jerusalem Post, під час заворушень травми отримав 41 палестинець, у тому числі 10 дітей.

Автор: Катерина Шварц