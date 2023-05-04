Київ вже отримав певні "сигнали" від ряду країн щодо членства у Альянсі, додав він.

Україна розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александром де Кроо у Гаазі. Він наголосив, що останніми місяцями Україна отримала деякі позитивні сигнали від ряду країн, котрі готові підтримати її на шляху до НАТО. "Підтримати і робити щось більше, ніж просто пропонувати політику відкритих дверей", - сказав Зеленський.

Він вважає, що друзі України підтримають її та захочуть бачити у НАТО. "Але дійсно ми є реалістами, ми розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал про те, що після війни ми станемо членами НАТО", - наголосив президент.

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Вступ України до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг прибув в Україну та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

На спільній з Зеленським прес-конференції він наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими, а підтримку надають, щоб зробити майбутнє членство в Альянсі можливим.

В одному з інтерв'ю президент сказав, що Україна вже була б у НАТО, якби таке рішення залежало лише від Столтенберга.

Днями Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія і Швеція оприлюднили заяву, в якій зобов'язалися підтримувати шлях України до членства в Євросоюзі та НАТО.

Прем'єри Польщі, Чехії та Словаччини закликали створити для України чітку схему набуття членства в Альянсі, а також надати гарантії безпеки.

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