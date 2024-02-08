За його словами, Україна може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав західних партнерів зробити все можливе, аби не допустити перемоги Росії, повідомляє The Wall Street Journal.

"Путін не досяг жодної зі своїх військових цілей. Він думав, що за два тижні зможе взяти українську столицю Київ. Через два роки йому ще далеко до цього, а Україна мужньо протистоїть російському натиску. Це завдяки героїчній боротьбі українського народу, але це також результат фінансової та гуманітарної підтримки Заходу та постачання зброї та боєприпасів в Україну", – заявив Шольц.

Він також закликав партнерів не допустити того, щоб Україна зіткнулася із серйозною нестачею зброї та боєприпасів на полі бою.

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"Не дивлячись на нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки та витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", - сказав німецький канцлер.

Він також нагадав, що з початку війни ЄС надав Україні 91 млрд доларів військової допомоги. І назвав Німеччину лідером з підтримки України, другим після Сполучених штатів.

Допомога Німеччини Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц 8-9 лютого перебуватиме з візитом у США. Там він планує зустрітися з президентом Джо Байденом та законодавцями.

У січні канцлер розкритикував обсяги військових поставок Україні, заплановані партнерами по Євросоюзу. Він сказав, що вони занадто малі.

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