Росіянин здійснював розвідувальну діяльність, в рамках якої збирав військову інформацію, в тому числі щодо кількості американських військових.

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персоною нон грата дипломата посольства Росії та дало йому 72 години, щоб залишити країну через дії, несумісні з його дипломатичним статусом.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на державне болгарське агентство БГНЕС.

Міністерство закордонних справ повідомило, що нота була передана заступнику керівника дипломатичної місії, якого викликали до МЗС.

Заява відомства з'явилася після того, як головний прокурор повідомив міністра внутрішніх справ про зібрані докази у справі про шпигунство щодо російського дипломата.

Дипломатична посада особи, яку звинувачують у шпигунстві, не вказана, але за даними російських ЗМІ це військовий аташе посольства РФ.

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Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва отримала лист від головного прокурора Івана Гешева про те, що під час досудового провадження було встановлено, як відповідний дипломат збирав інформацію, що становить державну таємницю.

Оскільки підозрюваний користувався імунітетом відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, досудове провадження було припинено.

Прокуратура уточнила, що громадянин Російської Федерації здійснював розвідувальну діяльність, в рамках якої збирав військову інформацію, в тому числі щодо кількості американських військовослужбовців, дислокованих на території Болгарії під час навчань.

Для здійснення своєї незаконної діяльності громадянин Росії мав контакти з громадянином Болгарії, який мав доступ до відповідної секретної інформації, і обіцяв йому фінансову винагороду.

Дипломатичні війни Болгарії та Росії

У вересні 2020 року в Болгарії почали досудове провадження за статтею про шпигунство щодо двох дипломатів з Росії. Слідство вважає, що з 2016 року по теперішній час росіяни збирали для російської військової розвідки інформацію про плани модернізації армії Болгарії та технічної придатності її військової техніки.

У січні 2020 року з Болгарії вислали двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Це були перший секретар консульського відділу посольства РФ і співробітник торгового представництва РФ. За версією болгарської влади, росіяни збирали інформацію про механізми виборчого процесу в республіці, а також дані про енергетику.

У жовтні 2019 року Болгарія вислала ще одного першого секретаря посольства Росії, запідозреного в шпигунстві.

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Автор: УНІАН