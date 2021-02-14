Американський лідер підкреслив, що штурм Капітолію прибічниками Трампа вкотре нагадав про крихкість демократії та необхідність її захисту.

Суть звинувачень проти колишнього президента США Дональда Трампа не заперечують навіть його соратники республіканці, попри те, що Сенат виправдав його в рамках процедури імпічменту.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву голови Білого дому Джо Байдена.

"Хоча остаточне голосування не призвело до засудження, суть звинувачення не заперечується. Навіть ті, хто виступив проти вироку, наприклад, лідер меншості в Сенаті МакКоннелл, вважають, що Дональд Трамп винен в "ганебному проступку" і "практично і морально відповідальний за провокацію" насильства, розв'язаного в Капітолії", - йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що імпічмент підтримали також сім сенаторів-республіканців.

"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам про крихкість демократії. Що її завжди потрібно захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Цьому насильству та екстремізму немає місця в Америці. І що у кожного з нас є обов'язок і відповідальність як в американців, і особливо як у лідерів, - захищати правду і перемогти брехню", - сказав він.

Що цьому передувало

Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.

Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів.

Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.

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Автор: УНІАН