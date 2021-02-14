Суть звинувачень проти колишнього президента США Дональда Трампа не заперечують навіть його соратники республіканці, попри те, що Сенат виправдав його в рамках процедури імпічменту.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву голови Білого дому Джо Байдена.
"Хоча остаточне голосування не призвело до засудження, суть звинувачення не заперечується. Навіть ті, хто виступив проти вироку, наприклад, лідер меншості в Сенаті МакКоннелл, вважають, що Дональд Трамп винен в "ганебному проступку" і "практично і морально відповідальний за провокацію" насильства, розв'язаного в Капітолії", - йдеться в заяві на сайті Білого дому.
Байден зазначив, що імпічмент підтримали також сім сенаторів-республіканців.
"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам про крихкість демократії. Що її завжди потрібно захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Цьому насильству та екстремізму немає місця в Америці. І що у кожного з нас є обов'язок і відповідальність як в американців, і особливо як у лідерів, - захищати правду і перемогти брехню", - сказав він.
Що цьому передувало
- Сенат США виправдав Дональда Трампа у його другій за рік справі про імпічмент, цього разу за його за роль у нападі його прихильників на Капітолій, при штурмі якого загинули 5 осіб.
- Імпічмент Трампа підтримали 57 сенаторів, 43 були проти. Для затвердження рішення необхідно було 67 голосів.
- Трампа звинувачували в підбурюванні до повстання після п'ятиденного судового розгляду в тій же будівлі, яку його прихильники розграбували 6 січня.
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