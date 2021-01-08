Елейн Чао зазначила, що події у Вашингтоні дуже зачепили її, як і багатьох американців.

Міністр транспорту США Елейн Чао подала у відставку у зв'язку зі спробою захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа.

Про це вона повідомила в Twitter.

Елейн Чао зазначила, що події у Вашингтоні дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступнику Пітеру Буттіджеджу.

Елейн стала першою з міністрів, яка подала у відставку після штурму Капітолію.

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Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

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Автор: Денис Прядко