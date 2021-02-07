Витрати включають судові видатки, викликані десятками судових позовів, посилення безпеки у відповідь на погрози на адресу співробітників виборчих дільниць і ремонт, необхідний після заворушень.

Заяви Дональда Трампа щодо виборів президента США у листопаді обійшлися скарбниці в $519 млн.

Про це повідомляє The Washington Post (WP). Як пише видання, заяви Трампа викликали заворушення, і тепер платникам податків доводиться платити за це.

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Витрати зростали з кожним днем, оскільки урядові установи на всіх рівнях були змушені виділяти кошти для відповіді на дії, вжиті Трампом і його прихильниками. Витрати включають судові видатки, викликані десятками судових позовів, посилення безпеки у відповідь на погрози на адресу співробітників виборчих дільниць і ремонт, необхідний після заворушень. Через них на вулиці Вашингтона вийшли тисяч солдатів Нацгвардії, що також коштувало великих витрат.

Понад $480 млн із загальної суми припадає на передбачувані витрати збройних сил на розгортання військ до середини березня. При цьому фінансові наслідки відмови президента визнати вибори, ймовірно, набагато вище, ніж те, що було задокументовано досі, і справжні витрати можуть залишитися невідомими, повідомляє WP.

Штурм Капітолію в США

6 січня 2021 року спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого мали були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа.

Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

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Автор: УНІАН