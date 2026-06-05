Вперше за 7 років: Сі Цзіньпін зібрався до КНДР

Пекін посилює дипломатичні контакти з Пхеньяном після зустрічей Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним.

Голова КНР Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить офіційний візит до Північної Кореї, що стане його першою поїздкою до Пхеньяна з 2019 року та черговим кроком у активізації китайської дипломатії на тлі загострення глобальних протиріч, пише Bloomberg.

Візит відбудеться 8–9 червня на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Поїздка проходить після нещодавніх міжнародних контактів Сі, зокрема зустрічей із президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

Аналітики розглядають візит як спробу Пекіна підкреслити свою роль одного з небагатьох глобальних гравців, здатних підтримувати діалог із різними центрами сили.

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Зустріч із Кім Чен Ином також може стати сигналом для Вашингтона та Москви щодо впливу Китаю на Північну Корею, хоча цей вплив останніми роками залишається обмеженим.

Ядерна програма КНДР

Попри тривалий дипломатичний тиск з боку Пекіна, Північна Корея продовжує активно розвивати свою ядерну програму та поглиблює військову співпрацю з Росією після початку війни проти України.

Останніми тижнями північнокорейські державні ЗМІ оприлюднили фото нового заводу зі збагачення урану, що викликало нову хвилю занепокоєння експертів щодо масштабів ядерного виробництва КНДР.

У нових офіційних документах КНР щодо нерозповсюдження ядерної зброї більше не згадується "денуклеаризація" як кінцева мета для Корейського півострова, що відрізняється від попередньої позиції Пекіна.

Це викликало припущення, що Китай може фактично миритися з ядерним статусом Північної Кореї як елементом регіонального балансу сил.

Відновлення зв’язків Пекіна і Пхеньяна

Останнім часом Китай і Північна Корея активізували двосторонні контакти: відновлюються транспортні сполучення, а високопосадовці регулярно обмінюються візитами.

У квітні Північну Корею відвідував міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який наголосив на "соціалістичній солідарності" між країнами та необхідності координації у міжнародних справах.

Під час попереднього візиту Сі до Пхеньяна у 2019 році китайський лідер закликав Кіма просуватися в переговорах зі США щодо ядерної програми. Однак серія самітів між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом не призвела до скорочення ядерного арсеналу КНДР.

Сі Цзіньпін у центрі уваги - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп особисто закликав президента Сі Цзіньпіна допомогти завершити війну в Україні. За словами джерел, під час саміту в Пекіні в травні Трамп заявив Сі, що переговори між Україною та РФ зайшли в глухий кут, і настійно закликав його повернути російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом Путін прилетів до Пекіна на переговори. ЗМІ писали, що цей візит продемонстрував не лише публічну дружбу між Москвою та Пекіном, а й дедалі глибшу залежність Росії від Сі Цзіньпін на тлі війни проти України та конфронтації із Заходом.

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