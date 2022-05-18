За словами політика, Молдова багато в чому залежить від Росії і відверто боїться залишитися без російського газу.

На тлі спроб з боку окупаційних військ РФ відрізати південні області України, Молдова абсолютно серйозно розглядає зростаючий ризик ескалації у прикордонних з Молдовою районах.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив молдавський політик, колишній депутат і екс-голова Комісії з національної безпеки Республіки Молдова Кирило Моцпан.

"Є враження, що Російська Федерація постарається в цьому напрямку просувати свої інтереси. Але в Молдові з цього приводу двояке ставлення. Начебто і боїмося такого сценарію, але не обурюємося. Не знаю, наскільки це вірно і виправдано, але політика нашого уряду - не сердити "російського ведмедя"", - зазначив політик.

Він також додав, що Молдова багато в чому залежить від Росії.

"Ми багато в чому залежимо від Росії. Це і газ, і електроенергія, відсутність армії, п'ята колона", - зазначив політик.

За його словами, сильний ефект також дає російська пропаганда.

"Російська Федерація може використовувати проти нас зброю економічного спрямування - газ. Може зупинити подачу газу, поміняти, на свій розсуд, ціну... Молдова боїться реалізації такого сценарію", - заявив політик.

Крім того, за словами політика, Молдова відверто боїться відключення від російського газу.

"Молдова - бідна країна, живе на грошах гастарбайтерів, а ціни зростають щодня. При цьому, якщо громадяни Республіки Молдова платять за кубометр газу 15 леїв - майже долар (а за словами глави "Молдовагазу" Вадима Чебана, ціна за кубометр газу для населення має сьогодні становити – 1,5 євро), то жителі Придністров'я сплачують менше одного лея. Тобто, отримують його майже безкоштовно. А борги за це – майже 8 млрд доларів - все на Молдові. І Росія постійно "натякає", що час розплачуватися. Тому не можна виключати, що вона може використовувати цю тему проти нас. І також не можна виключати, що до зими РФ вирішить зупинити подачу газу", - заявив політик.

Вторгнення в Україну і загострення в Придністров'ї:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 і 26 квітня сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки ПМР "в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.

Раніше у РФ заявили, що під час другого етапу так званої "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де спостерігаються факти утиску російськомовного населення".

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність. Сім'ї офіцерів оперативної групи РФ у Придністров'ї готуються евакуювати.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

10 травня з'явилася інформація про те, що російські військові в Придністров'ї чекають на підкріплення з боку моря, без цього вони будуть здатні лише розгойдувати ситуацію в Молдові терактами або "демонстраційними діями".

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