Міністерство охорони Здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масочний режим, введений в республіці 9 жовтня.
Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ.
"Виключено вимогу до обов'язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, зокрема метрополітену", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кілька днів тому Олександр Лукашенко заявив, що масочний режим нібито тисне на людей.
"На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути на людей. Маска на вулиці не потрібна", - сказав він.
Читайте такожЄвросоюз має намір прискорити визнання COVID-сертифікатів третіх країн
На сьогодні в Білорусі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 2,7 мільйона жителів, майже 2 мільйони пройшли повний курс вакцинації.
Раніше Лукашенко заявив, що білоруська вакцина від коронавірусу з'явиться у 2023 році.