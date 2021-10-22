Майже 2 мільйони громадян Білорусі пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Міністерство охорони Здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масочний режим, введений в республіці 9 жовтня.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ.

"Виключено вимогу до обов'язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об'єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, зокрема метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому Олександр Лукашенко заявив, що масочний режим нібито тисне на людей.

"На вулиці людина повинна дихати свіжим повітрям. Не треба тиснути на людей. Маска на вулиці не потрібна", - сказав він.

Читайте такожЄвросоюз має намір прискорити визнання COVID-сертифікатів третіх країн

На сьогодні в Білорусі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 2,7 мільйона жителів, майже 2 мільйони пройшли повний курс вакцинації.

Раніше Лукашенко заявив, що білоруська вакцина від коронавірусу з'явиться у 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко