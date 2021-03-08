Також МОК не визнав членом виконкому Дмитра Баскова. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що санкції проти них залишаються чинними.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав Віктора Лукашенка новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

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Також МОК не визнав членом виконкому Дмитра Баскова. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що санкції проти них залишаються чинними. Таким чином, вони не зможуть відвідувати Олімпійські ігри та інші заходи МОК. Організація не буде вести з ними переговори, підтримуючи контакт виключно з генеральним секретарем НОК Поліною Головіною.

У МОК залишилися вкрай розчаровані низкою фактів. Крім обрання 26 лютого Віктора Лукашенка і Дмитра Баскова, це перебування в списку кандидатів Олександра Лукашенка. Всі троє на момент виборів були під санкціями МОК.

МОК підтвердив, що всі санкції стосовно НОК Білорусі залишаються в силі. Це означає, що Національний олімпійський комітет не зможе отримувати фінансові виплати, за винятком коштів, призначених спортсменам.

Також МОК не буде запрошувати на Олімпіаду високопоставлених держслужбовців Білорусі. Всім федераціям наказано забезпечити рівне ставлення до всіх спортсменів, виключивши будь-яку дискримінацію за політичними поглядами.

«МОК розчарований, що НОК не врахував інформацію з нашого попереднього рішення від 7 грудня, де ми вказували, що керівництво НОК Білорусі робить недостатньо для захисту спортсменів від дискримінації за політичною ознакою», - йдеться в заяві НОК.

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Автор: Тамара Отовська