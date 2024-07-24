Раніше із погрозами зі свого боку виступила Угорщина.

Влада Словаччини різко розкритикувала Україну за припинення транзиту російської нафти. Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

За словами міністра оборони країни Роберта Каліняка, Київ "дуже ризикує" через своє рішення. Він також назвав дії України "безвідповідальними".

Президент країни Пітер Пеллегріні своєю чергою допустив, що у разі збереження ситуації Словаччина може застосувати певні заходи у відповідь. При цьому він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу та з постачанням електроенергії з ЄС.

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"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - сказав президент, додавши, що, за його словами, Словаччина не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Ситуація з транзитом російської нафти

Як писав УНІАН, минулого тижня Україна зупинила транзит російської нафти від компанії "Лукойл" до сусідніх Словаччини і Угорщини. Усе через те, що в Україні ця компанія перебуває під санкціями.

В Угорщині погрожують поскаржитися до суду на дії України та запевнили, що блокуватимуть військову допомогу ЄС для Києва, доки ситуацію не буде вирішено.

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