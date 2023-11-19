Глава МЗС заявив, що країна блокуватиме відповідні обмеження в рамках 12-го пакету санкцій ЄС.

Словаччина блокуватиме запровадження обмежень на ядерне паливо РФ в рамках наступного 12-го пакету санкції з боку Європейського союзу.

Про це заявив глава МЗС держави Юрай Бланар в ефірі телеканалу RTVS 18 листопада. Словаччина поставить умову Євросоюзу: країна підтримає пакет санкцій лише в тому разі, якщо врахують її потребу.

Росія є єдиним постачальником ядерного палива для країни, тому Словаччина виступає проти запровадження обмежень, акцентував Бланар.

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"Санкції не повинні включати ядерне паливо, це є для нас червоною лінією, оскільки атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб працювати на альтернативному паливі (не на російському - УНІАН) , - сказав він.

Водночас міністр поставив під сумнів загальну практику вводити санкції проти РФ. За його словами, від цього гірше себе почуває лише Європа.

"Росію не зупинили 11 пакетів санкцій, а економіка ЄС рухається у напрямку рецесії", - сказав він.

Бланар навів приклад, що Словаччина уже відчуває на собі дію антиросійських санкцій: в країні зросли ціни на паливо та харчові продукти саме з цієї причини, стверджує міністр.

Також глава МЗС підтвердив намір уряду повністю припинити надання військової допомоги Україні. Водночас спільний пакет фінансової допомоги від ЄС (йдеться про 4-річний фонд, який заснував ЄС для надання 50 мільярдів євро допомоги Україні) Словаччина може підтримати. Це питання для дискусії, наголосив Бланар. "Але тільки так, щоб ці кошти пішли на певні цілі, а не зникли у корупційному просторі цієї країни", - заявив він.

Однією з умов в контексті прояву "лояльності" щодо України Словаччина висуває зменшення конкуренції з українською сільськогосподарською продукцією. Також Бланар вимагає, щоб словацькі компанії залучили до повоєнного відновлення України.

ЄС готує 12-й пакет санкцій - туди можуть потрапити родичі Путіна

16 листопада The Guardian повідомив, що очікуваний 12-й пакет санкцій, який готує Євросоюз, може включати "болючі" санкції проти родичів на близьких Володимира Путіна та Дмитра Медвєдєва (чинного та колишнього президентів РФ).

Також пакет обмежень має включати ембарго на російські алмази, посилення вимог щодо вже прийнятих санкцій, щоб РФ було складніше їх обійти, а також нову блокаду на імпорт та експорт товарів з Росією.

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