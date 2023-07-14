В результаті події загинула одна людина.

В РФ – чергове НП на великому підприємстві. Вранці 14 липня на виробництві ядерного палива "Уральського електрохімічного комбінату" сталася розгерметизації балона з збідненим гексафторидом урану.

Пропагандистські агентства "РИА Новости" і ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомляли, що внаслідок події постраждала одна людина. Згодом стало відомо, що потерпілий загинув. Що призвело до його загибелі не повідомляється.

Після інциденту персонал цеху був евакуйований. Пропагандисти запевняють, що радіаційна обстановка в нормі, небезпеки для місцевих жителів немає, а надзвичайна подія "носить локальний характер". Наразі "Уральський електрохімкомбінат" працює в штатному режимі.

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На цьому підприємстві виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій. Збіднений гексафторид урану, балон з яким розгерметизувався сьогодні, утворюється при збагаченні урану. Ця речовина має меншу, ніж природний уран, радіоактивність.

Російське ядерне паливо - останні новини

У квітні Великобританія, США, Канада, Японія і Франція оголосили про створення альянсу з метою вивести Росію з міжнародного ринку ядерної енергії. Угоду, як передбачалося, буде використано для подальшого витіснення країни-агресора з ринку ядерного палива.

Протягом останніх місяців представники Міненерго України кілька разів заявляло про наміри витіснити російське ядерне паливо з європейських АЕС, почавши власну лінії з його виробництва до 2026 року.

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