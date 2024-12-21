За словами сербського лідера, він дізнався про візит "неофіційно", але це "цілком достовірно".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в понеділок, 23 грудня, має намір зустрітися з Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич в ефірі телеканалу Happy, передає РТС.

За словами сербського лідера, він дізнався про візит "неофіційно", але це "цілком достовірно".

"У понеділок Фіцо вирушить до Путіна, як лідер країни Євросоюзу. І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів. Це тільки показує, наскільки ускладнюється ситуація", - сказав Вучич.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського за відмову продовжувати транзит російського газу:

"Якщо хтось перешкоджає транзиту газу і призводить до підвищення цін та економічних збитків ЄС, то це Зеленський... Ми поважаємо допомогу ЄС Україні, ми є її частиною, і тому я запитую: коли хтось допомагає і є частиною ЄС, і організовує спільні урядові переговори, чи має Україна право загрожувати економічним інтересам країни-члена союзу?".

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