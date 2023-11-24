Традиційно між Чехією та Словаччиною існують досить дружні відносини.

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який припинив поставки зброї Україні, примудрився першим своїм офіційним візитом за кордон зіпсувати стосунки з країною візиту – Чехією. Про це пише чеське видання Novinky.

Посилаючись на власні джерела, журналісти розповідають, що словацька сторона обрала вкрай незручну дату для візиту до Праги, який відбувся сьогодні. Дата не влаштовувала ані президента Чехії Петра Павела, ані голів верхньої та нижньої палат чеського парламенту.

Крім того, словацький прем’єр хотів зустрітися одразу ж і з колишнім проросійським президентом Мілошем Земаном та чинним лідером чеської опозиції Андреєм Бабішем, які підтримували Фіцо у його передвиборчій кампанії.

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Як пояснюють джерела, словацький прем'єр не тільки наполягав на цій даті, яка вже була розпланована у чеської влади, але й порушив давній звичай не влаштовувати під час закордонних візитів зустрічі з іншими політиками (окрім чинної влади) у той самий день.

"Це дипломатично абсолютно неприйнятно. Під час свого першого візиту в ту чи іншу країну прем’єр-міністр має зустрітися з президентом і прем’єр-міністром, а не з лідером опозиції чи колишнім президентом", – пояснило джерело, додавши, що така зустріч могла бути цілком доречною наступного дня.

Зрештою чинна влада Чехії "повела себе як старший, зріліший брат", кажуть інсайдери. Президент та лідери парламенту були змушені скасувати свої плани та залишитися в столиці, аби зустрітися з прем’єром сусідньої країни, відносини з якою є традиційно досить важливими для Праги.

Варто зазначити, що в офіційному коментарі журналістам прес-служба чеського президента відмовилася коментувати усю вище наведену інформацію. В парламенті взагалі заперечили, що керівництво було змушене міняти свої плани через візит Фіцо.

Роберт Фіцо радить Україні "миритися" з агресором

Як писав УНІАН, у середині жовтня опозиційна партія перемогла на виборах у Словаччині, а вже наприкінці місяця її лідер Роберт Фіцо отримав посаду голови уряду. Він ще під час виборів виступав проти підтримки України і зберіг цю позицію після перемоги на них.

Фіцо одразу згорнув усі програми військової підтримки України, аргументуючи це тим, що краще 10 років обговорювати мир, ніж воювати.

Також він запевнив, що найбільша війна в Європі за 70 років, де щодня тривають запеклі бої, нібито є "замороженим конфліктом". Це, на його думку, означає, що поставки зброї Україні не принесуть мир.

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