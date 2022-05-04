Чутки про онкологію у президента РФ ходять вже давно, незабаром, за даними ЗМІ, йому повинні зробити операцію.

Смерть президента РФ Путіна на операційному столі може бути "найневиннішим сценарієм" для припинення війни та зміни влади в Кремлі. Чутки про те, що диктатор хворий на рак, з'являються вже багато років. Вже незабаром, за версією ЗМІ, Путіну нібито доведеться терміново "лягти під ніж".

Про ймовірну смерть президента РФ в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський.

Публіцист зазначив, що вже 10 років він чує про можливу онкологію у Путіна. За словами Піонтковського, зараз диктатор дійсно має поганий вигляд, він постійно тримається за стіл, дивно поводиться і здається "зацькованим дідком".

На тлі чуток про те, що Путіну незабаром доведеться лягти "під ніж", вважає журналіст, його смерть під час операції була б "найневиннішим сценарієм". Тоді б ситуація в РФ змогла б змінитися.

"Смерть на операційному столі для багатьох розглядається як найневинніший сценарій. Це легше, ніж влаштовувати якийсь військовий переворот, вриватися в бункер з автоматами", – вказав Піонтковський.

Якби Путін помер, то у РФ змогли б організувати зміну влади. Російські мільярдери намагалися б виправити ситуацію і закінчити війну.

"Я два сценарії бачу поведінки системи. Один такий, назвемо його, двадцятий з'їзд. Незабаром після того, як Путін помер на операційному столі, нам оголосять, що ось злочинна група Патрушева-Путіна інтригами захопила керівництво в партії "Єдина Росія" і державі. І завдала величезної непоправної шкоди традиційній братській дружбі українського і російського народів", - розповів публіцист.

Все має вирішитися 9 травня, вважає Піонтковський. За словами журналіста, у РФ повинні бути прийняті незворотні рішення. Кремль повинен провести "двадцятий з'їзд" або ж укладати новий Брестський мирний договір.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін, за даними ЗМІ, буде змушений лягти "під ніж" найближчим часом. У разі тривалого відновлення, влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева, секретаря Радбезу.

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