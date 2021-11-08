Громадянин України довго знаходився у реанімації, дізналися журналісти.

У столиці Чехії Празі в лікарні помер 42-річний житель міста Стрий Павло Ратов, який працював закордоном будівельником і отримав удар в голову від охоронця празького нічного клубу "Goldfingers", потрапив до реанімації й не приходив до тями.

Українець помер у Празі у п'ятницю, 5 листопада, повідомляє zaxid.net з посиланням на відомості його дружини Світлани Ратової.

За її словами, охоронець клубу вдарив чоловіка ще 10 жовтня. Інцидент трапився після того, як Ратов разом з двома українцями-колегами зайшов до клубу після вечірньої прогулянки Прагою. Жінка повідомила, що наші земляки не затрималися у клубі через ціни.

Співбесідниця підкреслила, що потім чоловіків почав ображати охоронець.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть, погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", – сказала Ратова.

Потім охоронець на вулиці підійшов до Ратова й завдав один удар у голову.

Читайте такожЗМІ дізналися про затримання українця у Польщі й розкрили причину"…Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", – стверджувала вона.

В лікарні в українця діагностували набряк мозку й важку черепно-мозкову травму. Чоловік майже місяць знаходився у реанімації без свідомості.

Жінка померлого дізналася, що охоронець у минулому займався боксом.

"Я найняла адвоката, і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Польщі стався схожий, але менш трагічний інцидент. ЗМІ дізналися, що в місті Валбжих заробітчанин з України прийшов у паб, і там у нього виник конфлікт з власником.

Журналісти дізналися, що власник закладу залишив нашого земляка без ока.

Автор: Екатерина Присяжнюк