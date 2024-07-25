Останніми тижнями повітряні кулі кілька разів порушували рух в головному міжнародному аеропорту країни.

За останню добу Північна Корея запустила близько 500 повітряних куль зі сміттям у повітряний простір Південної Кореї, внаслідок чого були зірвані польоти та сталася пожежа на даху житлового будинку. Про це повідомили офіційні особи Півдня, пише Reuters.

У виданні нагадали, що повітряні кулі є частиною пропагандистської компанії КНДР проти північнокорейських перебіжчиків та активістів на Півдні. Ці активісти регулярно відправляють повітряні кулі з листівками, грошима, флешками, в яких завантажені відеокліпи та серіали в стилі к-поп.

"Підозріла повітряна куля призупинила злети і посадки в сеульському аеропорту Гімпо в середу ввечері на дві години", - повідомив представник Корейської корпорації аеропортів.

Впродовж останніх тижнів повітряні кулі вже кілька разів порушували рух в головному міжнародному аеропорту Південної Кореї Інчхон. Також стало відомо, що у провінції Кьонгі, недалеко від Сеула, повітряна куля загорілася на даху житлового будинку.

За словами південнокорейських військових, деякі сміттєві кулі були оснащені таймерами, які можуть спричинити пожежу.

"До сміттєвих кульок прикріплений таймер, який відкриває кульки і розкидає сміття через певний проміжок часу", - пояснив на брифінгу представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Чжун.

Він зазначив, що станом на четвер у Південній Кореї приземлилося 480 повітряних куль, де було здебільшого паперове та пластикове сміття.

У Reuters нагадали, що днем раніше північнокорейські повітряні кулі приземлилися поблизу резиденції президента в Сеулі, що постійно охороняється.

КНДР і Південна Корея - останні новини

Як писав УНІАН, Південна Корея запровадила нові санкції проти чотирьох російських компаній та восьми суден Північної Кореї за участь у незаконній торгівлі зброєю та паливом та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради безпеки ООН. Крім того, санкції охоплюють п'ять організацій, включаючи ракетне управління Північної Кореї.

Також повідомлялось, що Південна Корея викликала посла РФ через договір між Росією та КНДР. В МЗС країни наголосили, що військова співпраця Північної Кореї та Росії є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

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