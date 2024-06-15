Наразі невідомо, з якою метою це робить Пхеньян.

Північна Корея почала будувати стіни та копати дороги на своєму боці демілітаризованої зони вздовж кордону з Південною Кореєю. Про це повідомило агентство Yonhap News, посилаючись на неназване військове джерело.

За інформацією джерела видання, будівництво ведеться на ділянці шириною 2 кілометри між найпівнічнішим краєм демілітаризованої зони і військовою демаркаційною лінією, яка розділяє півострів. Наразі мотив КНДР залишається незрозумілим, а Yonhap не зазначило, наскільки високими або широкими є стіни.

Раніше південнокорейські війська зробили попереджувальні постріли, адже кілька солдатів Північної Кореї з кирками та лопатами ненадовго проникли на територію роздільної лінії, що могло бути пов'язано з будівництвом, заявили у Yonhap.

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Водночас у Bloomberg нагадали, що відносини між двома країнами є напруженими, адже нещодавно КНДР запустила на територію Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. У відповідь на це Сеул заявив, що увімкне гучномовці, які викрикують пропаганду в цьому районі. Крім того, обидві країни розмістили сотні тисяч військових та основну частину своєї вогневої потужності біля кордону.

Південна Корея і КНДР - останні новини

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Північна Корея могла передати Росії майже 5 млн артилерійських снарядів, проте Путіну цього недостатньо, тому він вже скоро планує відвідати країну, аби домовитися про наступні постачання.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу", - зауважив Шин Вонсік.

Також повідомлялось, що Пхеньян запустив сотні повітряних куль, наповнених різними відходами, зокрема фекаліями, на територію Південної Кореї. Південнокорейська влада повідомила, що повітряні кулі наповнені сміттям і "нечистотами" і це стало реакцією у відповідь на повітряні кулі з листівками, які раніше були запущені з території Республіки Корея у бік КНДР.

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