Тема звернення не називається.

Організація Північноатлантичного договору анонсувала на сьогоднішній вечір брифінг генсека Йенса Столтенберга.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

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Брифінг має розпочатися о 19:00 за київським часом. Його тема не називається.

Що ще очікується 30 вересня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, на цьому засіданні будуть прийняті фундаментальні рішення для України.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що сьогодні російський президент Володимир Путін оголосить про анексію окупованих територій України.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі підпишуть договори про "вступ до складу Росії нових територій".

Як відомо, 23-27 вересня окупаційна влада проводила псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

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