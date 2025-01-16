Китай не проти участі військ КНДР у війні на боці Росії, - аналітик Foreign Policy

Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією в цілому відповідає інтересам Китаю у боротьбі проти Заходу.

Понад 11 000 північнокорейських військових, а можливо, й більше, залучені до бойових дій на боці Росії у війні проти України. Це викликає занепокоєння в міжнародних аналітиків. Втім, позиція Китаю щодо цього викликає занепокоєння, пише у статті для Foreign Policy старший науковий співробітник і заступник директора Індійсько-тихоокеанської програми безпеки в Центрі нової американської безпеки Джейкоб Стокс.

Участь Пхеньяна у війні на боці Росії може стати викликом для Китаю через потенційні репутаційні втрати для Пекіна, ризик дестабілізації ситуації на Корейському півострові та посилення коаліції Росія-Північна Корея за спиною Китаю.

Проте ці припущення не зовсім відповідають реальності. Як пише експерт, Китай, ймовірно, не лише не протидіятиме співпраці Пхеньяна з Москвою, але й може побачити в цьому певні переваги для власних інтересів.

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Геополітична вигода

Китай розглядає війну в Україні як засіб послаблення стратегічної уваги США, які змушені розпорошувати ресурси між Європою та Азією. Участь Північної Кореї дозволяє Росії продовжувати війну, одночасно зміцнюючи авторитарний блок.

Ідеологічна та стратегічна основа

Пекін підтримує тезу Москви про "законні інтереси безпеки", яка відповідає китайській політиці щодо Тайваню, Індії та союзників США в регіоні. Таким чином, Росія виступає не лише військовим партнером, а й ідеологічним союзником у протистоянні з демократичним світом.

Інструментальна роль КНДР

Пхеньян став виконавцем тих завдань, які Китай не може реалізувати відкрито через побоювання санкцій. Північнокорейська військова допомога дозволяє Китаю зберігати імідж "відстороненості", одночасно сприяючи досягненню цілей Москви.

Можливі ризики для Китаю

Хоча Китай загалом схвалює дії Північної Кореї, існують певні занепокоєння. Зокрема, Пекін турбує технологічна співпраця Москви та Пхеньяна: Росія вже допомогла КНДР з космічними та ракетними технологіями.

Крім того, північнокорейські війська, перебуваючи в Росії, піддаються негативному впливу, що може викликати внутрішні проблеми.

Активність КНДР може підштовхнути Сеул до надання військової допомоги Україні, що посилить напруження в регіоні. Це також непокоїть Китай.

Стокс вваажає малоймовірним, що Китай втручатиметься у співпрацю Росії та Північної Кореї. Пекін розглядає цей союз як позитив для стабільності свого режиму і можливість для відволікання США та їхніх союзників. Водночас спроби Заходу вплинути на Китай у цьому питанні виглядають малоперспективними.

Війська КНДР на фронті - останні новини

Раніше у Білому домі прокоментували втрати військ КНДР на Курщині. Зокрема радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія має надати цим бійцям більше мішків для трупів, адже втрати будуть зростати.

Також ветеран АТО Євген Дикий висловився про війська КНДР на війні. За його словами, солдати КНДР виявилися звичайним "гарматним м'ясом" для Росії.

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