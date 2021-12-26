Альянс і російська сторона можуть поспілкуватися в січні 2022-го, дізналися журналісти.

Засідання Ради НАТО – Росія в Альянсі вирішили провести на початку наступного року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вирішив організувати захід 12 січня, пише "Анадолу", посилаючись на джерела в Альянсі.

Агентство додало, що таке рішення Столтенберг прийняв як голова Ради Альянс – РФ.

Співрозмовник додав, що 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання, в якому візьмуть участь начальники Генштабів країн-членів НАТО (до блоку входять 30 держав).

Читайте такожУ НАТО закликали Путіна використовувати свята для відведення військ від кордону з УкраїноюНагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Єнс Столтенберг запропонував РФ провести зустріч у рамках засідання Ради НАТО – Росія на тлі накопичення російських військ біля України.

1 грудня глава Росії Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Столтенберг підкреслив, що РФ не має права вето на членство української держави в Альянсі.

В Альянсі неодноразово заявляли, що практична взаємодія між НАТО і Росією була припинена у 2014 році в результаті агресивних дій РФ в Україні. Однак канали для політичного діалогу відкриті, і Рада НАТО – Росія є важливим форумом.

Водночас у 2020 році Росія відхилила всі запрошення провести засідання Ради НАТО – Росія.

Агресія Росії проти України – довідка УНІАН

Навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також увірвалися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

З кінця жовтня 2021 року в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.

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