В СБУ закликають українські та міжнародні ЗМІ не сприяти реалізації ворожих інформаційних спецоперацій.

Заяви про нібито нарощування Україною "націоналістів-радикалів" поблизу власного кордону – політична маніпуляція.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він наголосив, що Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері.

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"Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України. Закликаємо українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій. Разом ми зможемо ефективно протидіяти шкідливим інформаційним впливам гібридної війни", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біля кордонів країни "йде нарощування військового контингенту України".

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