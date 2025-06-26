Під час вечері у вівторок Рубіо піддався критиці за небажання американського лідера посилювати санкції проти РФ.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо здивував союзників по НАТО своєю позицією щодо санкцій проти Росії. Про це пише Politico.

Зазначається, що напередодні Рубіо зустрічався з міністрами закордонних справ країн НАТО. Під час вечері у вівторок, 25 червня, держсекретар США заявив, що Сенат, найімовірніше, ухвалить закон про посилення санкцій проти Росії після того, як закінчить роботу над податковим і видатковим законопроектом президента Дональда Трампа. Про це журналістам розповіли джерела, знайомі з ходом тієї зустрічі.

Як пише видання, під час вечері Рубіо піддався критиці за небажання американського лідера посилювати санкції проти РФ. Держсекретар США визнав, що "Росія є проблемою, яка стримує мирні переговори щодо припинення війни в Україні", розповіли співрозмовники Politico.

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Однак кілька годин потому в інтерв'ю цьому ж виданню Рубіо заявив, що США утримуються від посилення санкцій через низку причин:

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо і розчавимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо здатність говорити з ними про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?" – сказав він.

Високопоставлений американський чиновник, говорячи про такі розбіжності, пояснив, що Рубіо "підкреслює одні й ті самі основні моменти, але його співрозмовники зосереджуються на різних деталях".

"Міністр був дуже послідовний під час зустрічей і переговорів зі своїми колегами з трьох ключових питань: по-перше, президент твердо переконаний, що єдиним способом закінчення цієї війни є переговори; по-друге, щойно США запроваджують нові санкції проти Росії, можливість участі США в цих переговорах закривається; і по-третє, Сенат, в усякому разі в Америці, є незалежним органом, який у якийсь момент збирається ухвалити рішення щодо цих санкцій", – додало джерело журналістів.

Законопроект про санкції проти РФ

Як відомо, вже певний час у Конгресі перебуває законопроєкт про санкції сенатора Ліндсі Грема, що має понад 80 співавторів. Лідер сенатської більшості Джон Тун, республіканець із Південної Дакоти, заявив, що вважає за краще отримати сигнал про те, чи Трамп підтримує цей захід, перш ніж приймати документ до розгляду.

Деякі європейці на полях саміту НАТО були незадоволені позицією США щодо війни в Україні:

"У якийсь момент це буде виглядати так, ніби Путін розігрує Трампа. Трамп каже, що хоче припинити війну. А війна закінчиться тільки в тому разі, якщо ми посилимо тиск на Путіна", – сказав один із європейських дипломатів.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі за вечерею прямо сказав Рубіо, що Росія виявляє неповагу до Трампа, порушуючи режим припинення вогню.

Незабаром ЄС, як очікується, схвалить новий пакет санкцій проти Росії. Але європейські чиновники вважають, що їм знадобиться і допомога з боку США, зокрема фінансовий тиск на Кремль, щоб повернутися за стіл переговорів.

Один з європейських чиновників сказав журналістам, що за зачиненими дверима країни Балтії та Північної Європи стали сприймати Рубіо як союзника в адміністрації Трампа, який не має ілюзій щодо Росії та Китаю, навіть якщо його публічна риторика не завжди відображає це.

"Питання, яке, як і раніше, цікавить усіх, полягає в тому, що Трамп здатний покласти край війні, чинячи тиск [на Росію]. Тут йому буде надано інструмент", – зазначив він.

Санкції проти Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 26 червня Європейський союз дасть хід новому, вже 18-му пакету санкцій проти Росії. За його словами, одного лише цього пакета буде недостатньо, Європа потребує активнішої участі США в цьому питанні.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що Євросоюз готує санкції проти військового бюджету Путіна.

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