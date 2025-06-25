Канцлер Німеччини висловив сподівання, що США теж, нарешті, ухвалять свій закон про санкції, який давно відкладається.

Завтра Європейський союз дасть хід 18-му за рахунком пакету санкцій проти Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

"Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18 пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо більш активної участі США в санкціях", - сказав він.

Глава німецького уряду висловив сподівання, що Сенат США вже найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. За словами Мерца, він уже обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив його особисто схвалити нові обмеження проти РФ.

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Нові санкції проти РФ

Як писав УНІАН, раніше в ЄС анонсували 18-й за рахунком пакет санкцій проти РФ, який потенційно може стати найжорсткішим за весь час, якщо в нього будуть включені всі раніше озвучені пропозиції. Зокрема повідомлялося, що серед іншого цей пакет міститиме зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, відключення від SWIFT ще 22 російських банків, остаточну заборону "Північного потоку", розширення санкційного списку танкерів "тіньового флоту" і заборону країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини.

Водночас у Сенаті США ще з березня висить без руху законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, що передбачає, зокрема, введення 500-відсоткового мита на імпорт до США товарів із країн, які купують російські нафту, газ, вугілля або ядерне паливо.

Днями стало відомо, що автори законопроєкту вирішили внести до нього деякі коригування, щоб він не вдарив по Європі, яка теж досі купує російські енергоресурси.

Учора держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що адміністрація Дональда Трампа поки що не хоче запроваджувати нові санкції проти РФ, оскільки все ще сподівається на дипломатичний варіант завершення війни.

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