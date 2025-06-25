Він зазначив, що обговорив санкційний тиск на військову машину Путіна з главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

Україна очікує від Євросоюзу потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

"Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть справді потужними та вдарять по військовому бюджету Путіна", - деталізував міністр.

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Крім того, Сибіга зауважив, що обговорив з Каллас необхідність просування процесу вступу України до Євросоюзу.

Санкції Євросоюзу проти РФ

З моменту нападу на Україну в 2022 році, Європа ввела проти РФ 17 пакетів санкцій. На поготові був і 18-й пакет санкцій, який передбачав нові обмеження в енергетичному та фінансовому секторах Росії. Але 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна, а також Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

На наступний день міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, але висунув умови.

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