Україна очікує від Євросоюзу потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.
"Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть справді потужними та вдарять по військовому бюджету Путіна", - деталізував міністр.
Крім того, Сибіга зауважив, що обговорив з Каллас необхідність просування процесу вступу України до Євросоюзу.
Санкції Євросоюзу проти РФ
З моменту нападу на Україну в 2022 році, Європа ввела проти РФ 17 пакетів санкцій. На поготові був і 18-й пакет санкцій, який передбачав нові обмеження в енергетичному та фінансовому секторах Росії. Але 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна, а також Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
На наступний день міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, але висунув умови.