У країнах Заходу вважають, що не можна унеможливлювати загрозу прямої військової агресії проти країн НАТО.

Тисячі військовослужбовців НАТО беруть участь у найбільших в історії навчаннях з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Близько 3000 військовослужбовців з 17 країн беруть участь в операції "Спадщина Рамштайну".

Це найбільші в історії навчання з випробування систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Вони відбуваються на тлі побоювань, що війна, розв’язана президента проти України Володимиром Путіним, може поширитись на інші території.

Ворожі літаки вже, як повідомлялося, пролітали над Польщею та країнами Балтії в рамках військових навчань.

Міністри оборони зібралися в Ісландії для переговорів про бойові дії. Виступаючи в Рейк'явіку, міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттір заявила представникам з 12 країн, включаючи Великобританію, що вони мають готуватися до найгіршого сценарію, коли йдеться про Росію.

За її словами, більше не можна унеможливлювати загрозу прямої військової агресії проти країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що війна в Україні може поширитись на сусідні країни. Про це він попередив свою молдовську колегу Маю Санду.

Польща планує збільшити витрати на оборону, оскільки багато поляків побоюються нападу Росії.

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