Країна зміцнює свою безпеку через вторгнення РФ в Україну.

Польща планує збільшити витрати на оборону, оскільки багато поляків побоюються нападу Росії.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN.

Він каже, що через довгу і часто жорстоку історію його країни з Росією багато поляків зараз стурбовані. Польща має спільний кордон з Україною, а раніше російські війська завдали ракетного удару в декількох милях від країни.

"Немає жодних сумнівів у тому, що польське суспільство боїться Росії", - сказав він.

Зараз країна нарощує свою оборону, плануючи збільшити витрати на захист. Також у планах уряду збільшення чисельності своїх збройних сил.

За словами Дуди, Польща прагне не покладатися на Сполучені Штати в захисті своєї країни відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору (напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на всіх членів НАТО).

"Я вважаю, що коли ми станемо сильнішими, вони будуть боятися нападати на нас", - сказав Дуда.

Як раніше повідомляв УНІАН, Анджей Дуда заявив, що після злочинів Росії у Бучі, Бородянці та Маріуполі та інших містах України світ не може повернутися до звичного ведення справ з нею.

Також стало відомо, що Республіка Польща передає Україні польські самохідні артилерійські установки AHS Krab.

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